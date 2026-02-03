İSTANBUL 6°C / 2°C
3 Şubat 2026 Salı / 16 Saban 1447
Joan Laporta'dan Hansi Flick kararı

Barcelona Başkanı Joan Laporta mart ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden seçilmesi halinde teknik direktör Hansi Flick ile yola devam edileceğini açıkladı.

3 Şubat 2026 Salı 15:54
Joan Laporta'dan Hansi Flick kararı
Barcelona Başkanı Joan Laporta, teknik direktör Hansi Flick ile ilgili "Devam" mesajı verdi.

Joan Laporta, mart ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden seçilmesi halinde Flick ile devam edeceğini söyledi.

Laporta, "Eğer yeniden başkan seçilirsem, Flick istediği sürece Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapmaya devam edecek. Takımda bu kadar deneyim ve bilgiye sahip birinin olması bizim için çok önemli. O sadece olağanüstü bir teknik direktör değil, aynı zamanda olağanüstü bir insan." dedi.

Barcelona Başkanı Laporta, "Flick ile sözleşme imzaladığımız gün, önemli bir şey yaptığımızı biliyorduk çünkü o tam anlamıyla bir teknik direktör ve deneyimli oyuncular ile genç oyuncuları bir arada yönetmeyi çok iyi biliyor." dedi.

Flick, son olarak, "Flick, şu andaki Barcelona için mükemmel bir teknik direktör. Onun sayesinde şu anda çok keyifli bir dönem geçiriyoruz." sözlerini sarf etti.

Barcelona'ya 2024 yazında imza atan Flick'in, Katalan deviyle mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Dehşet anları bir kez daha gözler önünde! Asrın felaketinden 3 yıl sonra ortaya çıktı

