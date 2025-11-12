Joan Laporta'dan Lionel Messi açıklaması

Joan Laporta, kulübün gündemindeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Laporta, Barcelona'ya geri döneceği iddia edilen Lionel Messi'nin olası transferine de değindi.

Kariyerini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, önceki gün yenilenen Nou Camp'ı ziyaret etmiş ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Arjantinli yıldızın paylaşımının ardından Barcelona'ya geri döneceğine yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Katalonya Radyosu'na verdiği röportajda Laporta, Messi'nin ayrılık süreci ve olası geri dönüşü hakkında konuştu. Laporta, Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı döneme ilişkin, "Her şeyin nasıl yaşandığını göz önüne aldığımızda hiçbir şeyden pişman değilim. Barcelona herkesten önce gelir. İyi bir ilişkimiz var ama ona hiçbir mesaj göndermedim. Onu burada seviyoruz, burası onun evi ve o da bunu biliyor. Her zaman söyledik, dünyanın en güzel anma töreninin olması en doğrusu. Bence harika olacak." dedi.

Messi'nin geri dönüşü içinse Laporta, "Messi'nin oyuncu olarak dönüşünden bahsetmek gerçekçi değil." açıklamasında bulundu.

Bu sezon Inter Miami formasıyla 39 maça çıkan Lionel Messi, 37 gol atarken 19 asist kaydetti. Yıldız futbolcu, Barcelona'nın yaşadığı mali sorunlar nedeniyle kontratını uzatmamış ve 2021'de takımdan ayrılıp Paris Saint Germain'e imza atmıştı. Paris Saint Germain'de 2 sezon forma giydikten sonra Messi, 2023'te Inter Miami'ye transfer olmuştu.