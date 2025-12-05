Joan Laporta'dan Real Madrid'e gönderme

Barcelona Başkanı Joan Laporta, yaptığı transfer açıklamasıyla Real Madrid'e göndermede bulundu.

"HEPİMİZ AYNI KULÜBÜ DÜŞÜNÜYORUZ"

Transfer konusu hakkında konuşan Laporta, "Dünya çapında bir oyuncu transfer etmek mi? Evet ama sadece gerçekten ihtiyacımız varsa olur.

Aynı takımda çok fazla büyük yıldız olması işe yaramaz, bunu yakın çevremizden çok iyi görebiliyoruz. (Gülerek) Evet, hepimiz aynı kulübü düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Laporta'nın bu sözleri Real Madrid'e gönderme olarak yorumlandı.