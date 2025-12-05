İSTANBUL 20°C / 11°C
Spor

Joan Laporta'dan Real Madrid'e gönderme

İspanya La Liga devi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, yaptığı açıklamayla Real Madrid'e göndermede bulundu.

Haber Merkezi5 Aralık 2025 Cuma 17:22
Joan Laporta'dan Real Madrid'e gönderme
Barcelona Başkanı Joan Laporta, yaptığı transfer açıklamasıyla Real Madrid'e göndermede bulundu.

"HEPİMİZ AYNI KULÜBÜ DÜŞÜNÜYORUZ"

Transfer konusu hakkında konuşan Laporta, "Dünya çapında bir oyuncu transfer etmek mi? Evet ama sadece gerçekten ihtiyacımız varsa olur.

Aynı takımda çok fazla büyük yıldız olması işe yaramaz, bunu yakın çevremizden çok iyi görebiliyoruz. (Gülerek) Evet, hepimiz aynı kulübü düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Laporta'nın bu sözleri Real Madrid'e gönderme olarak yorumlandı.

