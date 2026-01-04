Joao Cancelo adım adım Inter'e

Inter, Joao Cancelo için Al-Hilal ile altı aylık kiralama konusunda prensipte anlaştı, ancak Portekizli oyuncu Barcelona'dan teklif bekliyor.

Serie A devi Inter, deneyimli sağ bek Joao Cancelo'yu yeniden kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. Sport Mediaset'in haberine göre Inter, Cancelo'nun altı aylık kiralanması konusunda Al-Hilal ile prensipte anlaşmaya vardı. Ancak transfer henüz kesinleşmiş değil, çünkü Portekizli savunma oyuncusu Barcelona'dan resmi bir teklif gelmesini bekliyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Al-Hilal, sezonun ikinci yarısında Cancelo'nun maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul etti. Inter, çoğu Avrupa kulübü gibi, yıllık yaklaşık 15 milyon euro seviyesindeki maaşı ve ek ödemeleri tek başına karşılayabilecek durumda değil. Bu nedenle Suudi kulübünün maaş desteği, anlaşmanın kilit noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sport Mediaset ayrıca Inter'in, anlaşmayı kolaylaştırmak adına savunma hattındaki tecrübeli isimlerden Francesco Acerbi veya Stefan de Vrij'i Al-Hilal'e göndermeyi değerlendirebileceğini aktarıyor. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin, daha önce birlikte çalıştığı Cancelo ile yeniden bir araya gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

BARCELONA FAKTÖRÜ BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Habere göre Inter, diğer kulüplerin ilgisine rağmen Cancelo'yu San Siro'ya dönmeye ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Barcelona'nın durumu süreci belirsiz kılıyor. Katalan kulübünün oyuncuya ilgisi biliniyor, fakat şu ana kadar resmi bir teklif yapılmış değil.

Cancelo'nun, Inzaghi ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası Al-Hilal kadrosu dışına itildiği ve bu nedenle Ocak ayında Suudi kulübünden ayrılmasının kesinleştiği belirtiliyor. Daha önce Juventus forması da giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği biliniyor.

Barcelona'dan somut bir adım gelmemesi halinde, Inter'e altı aylık kiralık transfer halen güçlü bir seçenek olarak masada duruyor. Ancak Cancelo'nun önceliğinin Camp Nou olduğu ve kararını Barcelona'nın hamlesine göre vereceği vurgulanıyor.