Joao Cancelo'dan Galatasaray sözleri!

Barcelona forması giyen Joao Cancelo, The Residency'de[Futbolcularla canlı sohbet programı]sorulara cevap verdi.

Portekizli futbolcu, Türkiye'den favori takım için gelen soruya "Galatasaray" yanıtını verdi. Joao Cancelo, favori futbolcusu için de İlkay Gündoğan dedi.

Barcelona, Portekizli 31 yaşındaki futbolcuyu devre arası transfer döneminde Al Hilal'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Katalan ekibi, deneyimli futbolcunun geleceği konusunda henüz kesin kararını vermedi.

Joao Cancelo, devre arasında geri döndüğü Barcelona'da 22 maçta süre buldu ve 2 gol, 3 asist ile skor katkısı verdi.