Joao Cancelo'dan transfer kararı

Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Joao Cancelo'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Mundo Deportivo'nun haberine göre Portekizli futbolcu, kariyerine yalnızca Barcelona'da devam etmek istiyor.

Haberde, Cancelo'nun bonservisinin bulunduğu Al Hilal cephesinin ise şu an için karar vermekte acele etmediği belirtildi. Suudi Arabistan ekibinin, teknik direktör Simone Inzaghi'nin durumu netleşmeden ve yeni sportif direktör göreve başlamadan oyuncuyla ilgili son kararı vermeyeceği aktarıldı.

31 yaşındaki yıldızın ise Suudi Arabistan'a geri dönmeyi düşünmediği ifade edildi. Kış transfer döneminde Barcelona'ya kiralanan Cancelo, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.