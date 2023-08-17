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Spor

Joao Felix adım adım Barcelona'ya

Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Joao Felix'in yeni takımı netlik kazanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona'nın Portekizli futbolcuyu kiralamak istediği ve Atletico Madrid ile görüştüğü aktarıldı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 20:57 - Güncelleme:
Joao Felix adım adım Barcelona'ya
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Barcelona, Portekizli futbolcu Joao Felix'i kiralamak için Atletico Madrid ile görüştüğü aktarıldı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Felix için satın alma opsiyonunun da eklenebileceği belirtildi.

CHELSEA'YE KİRALANDI

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon da Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone ile sorun yaşamış ve ligin ikinci yarısını kiralık olarak Chelsea'de geçirmişti.

ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Atletico Madrid, Portekizli futbolcuyu 2019 yılında Benfica'dan 127 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İspanyol ekibinde 131 maçta sahaya çıkan Joao Felix, 34 gol attı ve 18 asist yaptı.

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