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Spor

Joao Felix Arabistan yolcusu

Suudi ekibi Al-Nassr, Premier Lig takımı Chelsea forması giyen Joao Felix için kulübü anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ27 Temmuz 2025 Pazar 14:55 - Güncelleme:
Joao Felix Arabistan yolcusu
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Bonservisi Chelsea'de bulunan Joao Felix, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Al Nassr, Portekizli futbolcunun transferi için Chelsea ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Suudi Arabistan temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Chelsea'ye 30 milyon euro bonservis ve bonus ödeyecek. Al Nassr, Felix'in sonraki satışından da yüksek bir miktarı Chelsea'ye verecek.

Felix'in adı son dönemde eski takımı Benfica ile anılmıştı ancak Al Nassr, devreye girdi ve Portekizli futbolcunun transferini resmiyete dökmek için geri sayıma geçti.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, iki takımda süre bulduğu toplam 41 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı

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