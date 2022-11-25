Joao Felix, Atletico Madrid'den ayrılmak istiyor

Portekizli yıldız Joao Felix, sürpriz bir karar aldı.

Marca'da yer alan habere göre; Atletico Madrid'de mutsuz olan Joao Felix'in takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Haberde genç oyuncunun menajerine haber yolladığı ve kendisi için yeni bir kulüp bulmasını istediği kaydedildi.

DEVLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Portekizli oyuncu ile Bayern Münih, Paris Saint Germain, Manchester United ve Chelsea'nin ilgilendiği aktarıldı.

Joao Felix'in bu transferi gerçekleşebilmesi adına Dünya Kupası'nı kendisi için bir fırsat olarak gördüğü ifade edildi.

İspanyol ekibine 126 milyon Euro'ya transfer olan başarılı oyuncu, bu sezon çıktığı 18 maçta 4 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.