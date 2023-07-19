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Spor

Joao Felix: Barcelona forması giymek istiyorum

Portekizli yıldız Joao Felix, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki yıldız oyuncu, 'Barcelona forması giymeyi çok isterim.' şeklinde konuştu

19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:55 - Güncelleme:
Joao Felix: Barcelona forması giymek istiyorum
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Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix önemli açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki golcü, çocukluğundan beri Barcelona'da forma giymek istediğini açıkladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Joao Felix'in geleceği belirsizliğini korurken, Portekizli futbolcu önemli açıklamalarda bulundu.

Felix, "Barcelona forması giymeyi çok isterim. Bu benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Eğer transfer gerçekleşirse, benim için bir hayal gerçek olur' ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında geçen haberlerine göre Barcelona'nın Joao Felix'i satın alma opsiyonuyla kiralayabileceği iddia ediliyor.

Portekizli yıldız geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'ye kiralanmıştı.

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