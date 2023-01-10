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Spor

Joao Felix, Chelsea yolunda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Atletico Madrid'de forma giyen Joao Felix'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

10 Ocak 2023 Salı 18:53 - Güncelleme:
Joao Felix, Chelsea yolunda
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Chelsea, Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix'i satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, 6 aylık kiralama için Atletico Madrid'e 11 milyon euro ödeyecek. Felix'in sezon sonuna kadar olan 6 milyon euro'luk maaşı da tam olarak karşılanacak.

FELIX, LONDRA YOLUNDA

Satın alma opsiyonu konusunda takımlar arasında ufak bir fark kalırken Atletico Madrid, Joao Felix'e sağlık kontrollerinden geçmek için Londra'ya gitme izni verildi.

İspanyol basınına yansıyan görüntülerde, Joao Felix'in Atletico Madrid'in antrenmanı olduğu sırada tesislerden ayrıldığı tespit edildi.

Chelsea'nin perşembe akşamı oynanacak Fulham maçına kadar Joao Felix'in transferini tamamlamayı umduğu kaydedildi.

ATLETICO, 125 MİLYON EURO'YA ALDI

Atletico Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan 125 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Joao Felix, 131 maçta 33 gol attı.

24 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Takımı ile 28 maçta 4 golü bulunuyor.

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