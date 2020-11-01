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Spor

Joao Felix coştu, Atletico Madrid kazandı

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Osasuna ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Estadio El Sadar'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 3-1'lik skorla kazandı.

01 Kasım 2020 Pazar 00:55 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 00:55
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Atletico Madrid, 43. dakikada Joao Felix'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Felix, 48'de kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı ama 69. dakikada farkı ikiye çıkarmayı başardı. Osasuna, 80'de Budimir'in golüyle ümitlense de 88. dakikada Lucas Torreira maçın skorunu ilan etti.

Joao Felix, kariyerinde ilk kez iki maçta üst üste 2 gol birden bulmayı başardı.

Atletico Madrid, lider Real Madrid'in 2 puan gerisinde ve 1 maçı eksik 14 puana yükseldi. Osasuna ise 10 puanda kaldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Cadiz'i ağırlayacak. Osasuna ise Sevilla deplasmanına gidecek.

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