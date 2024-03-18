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Spor

Joao Felix: Eski takım arkadaşlarımla iyi anlaşamadığım söylentiler doğru değil

Joao Felix, Atletico Madrid - Barcelona arasında çıkan olaylardan sonra bir açıklama yaptı.

18 Mart 2024 Pazartesi 15:41 - Güncelleme:
Joao Felix: Eski takım arkadaşlarımla iyi anlaşamadığım söylentiler doğru değil
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Atletico Madrid'den sezon başında Barcelona'ya kiralanan Joao Felix, iki takım arasında oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Atletico Madrid taraftarlarının kendisine tepki gösterilmesi sorulan Portekizli futbolcu, "Tribündeki taraftarlar, ben oradayken kulüpte neler olduğunu bilmiyor. Görüldüğü gibi eski takım arkadaşlarımla iyi anlaşamadığıma dair söylentiler doğru değil. Samuel ve Lemar gelip bana sarıldılar ve konuştuk. Onlara karşı hiçbir düşmanlığım yok, onların da bana karşı olmadığı gibi. İnsanlar, kulüpte neler olduğunu bilmiyor" cevabını verdi.

Atletico Madrid karşılaşmasının 38. dakikasında fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona'da çıktığı 34 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

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