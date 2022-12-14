Joao Felix için Arsenal ve Manchester United önde

Atletico Madrid'den Diego Simeone ile bozulan ilişkisi sonrası ayrılma kararı alan Joao Felix, Avrupa ekiplerini peşinden koşturuyor.

İspanyol basınında yer alan haberde, Arsenal ve Manchester United'ın Portekizli futbolcunun transferinde diğer kulüplere göre önde olduğu aktarıldı.

Arsenal'in, Gabriel Jesus'un Dünya Kupası'nda sakatlanması sonrası hücum hattına takviye yapacağı ve bu nedenle Felix'e yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

Manchester United'ın da 23 yaşındaki oyuncuya ilgisinin yeni olmadığı ve yaz aylarında da oyuncuyu transfer etmek istediği hatırlatıldı. İngiliz ekibinde Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrası forvet bölgesi için ilk adaylardan birinin Joao Felix olduğu kaydedildi.

Joao Felix'in Dünya Kupası'nda iyi bir performans çizdiği vurgulanırken, oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler olarak Chelsea ve Paris Saint-Germain gösterildi.