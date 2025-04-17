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Joao Felix için Benfica iddiası

Portekiz ekibi Benfica, bonservisi Chelsea'de bulunan eski futbolcusu Joao Felix'i kadrosuna katmak istiyor. Yıldız futbolcunun yeniden Benfica forması giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 19:29 - Güncelleme:
Joao Felix için Benfica iddiası
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Benfica, bonservisi Chelsea'de bulunan eski futbolcusu Joao Felix'i yeniden kadrosuna katmayı planlıyor.

CHELSEA'YE DÖNECEK AMA...

Felix, devre arası transfer döneminde Chelsea'den Milan'a kiralık olarak transfer olmuştu. Portekizli futbolcunun sezonun bitmesiyle Chelsea'ye geri dönmesi bekleniyor ancak Felix, İngiliz ekibinin teknik direktörü Enzo Maresca'nın gelecek planları arasında yer almıyor.

DÜNYA KUPASI İÇİN TRANSFER

Felix'in eski takımı Benfica, 25 yaşındaki futbolcuyu 14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası'nda kullanmak için transfer etmek istiyor.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

Felix ile temasa geçen Benfica, Portekizli futbolcudan olumlu geri dönüş mesajı aldı.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Record'da yer alan habere göre, Felix'in Chelsea'den Benfica'ya transferi kiralık olarak gerçekleşecek. 25 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin bir bölümünün de Chelsea tarafından karşılanmasının beklendiği yazıldı.

Chelsea ve Milan'da bu sezon toplamda 33 maçta süre bulan Portekizli futbolcu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

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