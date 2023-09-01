İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2023 Cuma / 16 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7295
  • EURO
    28,7775
  • ALTIN
    1666.24
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Joao Felix resmen Barcelona'da

Katalan devi Barcelona, bir süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Joao Felix'i Atletico Madrid'den 1 sezonluğuna kiraladı.

1 Eylül 2023 Cuma 23:25 - Güncelleme:
Joao Felix resmen Barcelona'da
ABONE OL

Barcelona, bir süredir peşinde olduğu Atletico Madrid'in Portekizli starı Joao Felix'i kadrosuna kattı.

Avrupa'da transferin son gününde bombayı patlatan Barcelona, Joao Felix'i kiralık olarak transfer etti. Felix bir süredir Atletico Madrid yönetimi ve teknik direktör Simeone ile anlaşamadığını ve ayrılmak istediğini açıkça dile getirmişti.

Felix, sezon sonuna kadar Barcelona'ya kiralanırken sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

2019'da 127 milyon euroya Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Felix, geçen sezonu ise Premier Lig'de Chelsea formasıyla geçirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.