Joao Felix resmen Barcelona'da

Barcelona, bir süredir peşinde olduğu Atletico Madrid'in Portekizli starı Joao Felix'i kadrosuna kattı.

Avrupa'da transferin son gününde bombayı patlatan Barcelona, Joao Felix'i kiralık olarak transfer etti. Felix bir süredir Atletico Madrid yönetimi ve teknik direktör Simeone ile anlaşamadığını ve ayrılmak istediğini açıkça dile getirmişti.

Felix, sezon sonuna kadar Barcelona'ya kiralanırken sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

2019'da 127 milyon euroya Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Felix, geçen sezonu ise Premier Lig'de Chelsea formasıyla geçirmişti.