Joao Felix: Tamamen Dünya Kupası'na odaklandım

Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fas ile karşılaşacak Portekiz'de futbolculardan Joao Felix, baısn toplantısında açıklamalarda bulundu

AYRLIK HABERLERİNE CEVAP

Felix, "Atletico Madrid'den ayrılacağın yönünde çıkan haberler Dünya Kupası'ndaki performansını etkiliyor mu?" şeklinde gelen soruya, "Sıfır. Tamamen Dünya Kupası'na odaklandım. iyi bir Dünya Kupası geçirmek ve Portekizlileri mutlu etmek istiyorum. Atletico Madrid olayına Dünya Kupas'ndan sonra bakacağım" diye cevap verdi

Kendisinin Kaka ile karşılaştırılmasını yorumlayan 23 yaşındaki futbolcu ,"Bence bu biraz fazla.

Kaka, Ballon d'or dahil her şeyi kazandı. Ben yeni başlıyorum ama yine bu tür iltifatları duymak güzel" dedi

"FAS'IN ANALİZİNİ YAPTIK"

Fas için görüşleri sorulan Felix, "Tüm takmların farklı oynama biçimleri var. Fas'ın analizini zaten yaptık. Onlarn iyi yönlerinden kaçmak için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz şeklinde konuştu

Portekiz, Fas ile Dünya Kupası'nın çeyrek final maçında 10 Aralık Cumartesi günü TSI 18.00'de karşı karşıya gelecek