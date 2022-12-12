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Spor

Joao Felix'e bir talip daha çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Atletico Madrid'den ayrılacağı iddia edilen Joao Felix'e talip oldu.

12 Aralık 2022 Pazartesi 21:19 - Güncelleme:
Joao Felix'e bir talip daha çıktı
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Atletico Madrid'den ayrılacağı haberleri çıkan Joao Felix için Arsenal de devreye girdi.

Marca'nın haberine göre, İngiliz ekibinin Portekizli yıldızın transferi konusunda favori takımlardan biri olduğu belirtildi.

ATLETICO 100 MİLYON EURO BEKLİYOR

Atletico Madrid'in ise Joao Felix'e yaptığı 127 milyon euro'luk yatırımın karşılamak istediği ve 23 yaşındaki futbolcu için 100 milyon euro'dan az teklifleri değerlendirmeyeceği kaydedildi.

PSG TEMASLARA BAŞLADI

Öte yandan Fransız devi Paris Saint-Germain'in de Felix'in menajeri olan Jorge Mendes'le çoktan temaslara başladığı ifade edildi.

Felix'in adı Arsenal ve PSG dışında, Manchester United ve Chelsea'yle de anılıyor.

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