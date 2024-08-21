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Spor

Joao Felix'in yeni adresi belli oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Atletico Madrid'de forma giyen Joao Felix ile 6+1 yıllık sözleşme imzaladı.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
Joao Felix'in yeni adresi belli oldu!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Joao Felix'i kadrosuna kattı.

Portekizli futbolcuyu daha önce Atletico Madrid'den kiralayan Chelsea, bu kez Felix'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla 2031'e sürecek bir sözleşme imzaladı.

ÖDENECEK BONSERVİS

Chelsea'nin, Felix için Atletico Madrid'e 49 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödemesi bekleniyor.

Felix, daha önce 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Chelsea forması giymişti. O dönem İngiliz ekibinde 20 maçta 4 kez fileleri havalandırmıştı.

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