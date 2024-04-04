Joao Felix'ten Bernardo Silva itirafı!

Barcelona'nın Atletico Madrid'den kiraladığı Joao Felix, İspanyol basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ronaldo ve Messi'nin kıyaslanmaması gerektiğini söyleyen Portekizli oyuncu, "Ronaldo ve Messi'yi karşılaştırmamalıyız. Aksine onlardan keyif almalıyız. İkisi de bir daha tekrarlanamayacak kadar çok şey yaptı." dedi.

BERNARDO SILVA İTİRAFI!

City'nin yıldız ismi Bernardo Silva ile ilgili konuşan Felix, "Bir günlüğüne Deco'nun yerinde olsam şüphe etmeden Bernardo Silva'yı Barcelona'ya transfer ederdim. Barça mutlaka onu transfer etmeli. O hem futbolcu, hem de insan olarak çok iyi biri. Bana Barcelona'yı sordu, ailesi burada yaşıyor. Burada işlerin nasıl ilerlediğini sordu. Ben de ona gelmemesi için hiçbir sebebinin olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı.

Portekiz Milli Takımı'ndan bahseden genç yıldız, "Çok iyi bir kadromuz var ve Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacak çok iyi bir teknik direktöre sahibiz. Çok güçlü takımların varlığı doğru ama rekabet edebilecek gücümüzün olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"BU BANA BAĞLI DEĞİL"

Barcelona'ya transferiyle ilgili ise, "Barça'ya transfer olduğumda transferin son günüydü, planlı bir şey değildi. Barcelona'da kalmak için ne yapmamız gerektiğine bakacağız. Her şey olabilir, bu sadece bana bağlı bir durum değil." dedi.