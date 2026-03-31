Joao Felix'ten Chelsea itirafı

Al-Nassr forması giyen Joao Felix, kendisini iki kez transfer eden Chelsea ile ilgili konuştu.

Chelsea'deki dönemini çok sevdiğini söyleyen Portekizli futbolcu, "Chelsea harika bir kulüp ama sonunda kendim için doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmak zorundaydım. Şimdi Al-Nassr'dayım ve şampiyonluğa sekiz maç kaldı. Umarım şampiyonluğu kazanabiliriz." dedi.

Joao Felix, Chelsea'den ayrılma kararıyla ilgili olarak, "Elbette Dünya Kupası kadrosu da aklımdaydı. Dünya Kupası dört yılda bir düzenleniyor ve ben oynamıyordum ancak yine de Chelsea'deki dönemimden keyif aldım." diye konuştu.

Al Nassr forması altında bu sezon 37 maçta süre bulan 26 yaşındaki Joao Felix, 21 gol attı ve 15 asist yaptı.