Joao Felix'ten geleceği hakkında açıklama

Atletico Madrid'in 126 milyon euro bonservis bedeli ödediği ancak istediği verimi alamadığı Joao Felix önemli açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Barcelona'ya kiralık olarak gelen ve çok mutlu olduğunu söyleyen Joao Felix şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona'da çok mutluyum. Şehri, insanları ve kulübü seviyorum. Durumum net. Soyunma odası da inanılmaz. Bu sezondan sonra da kulüpte kalmayı gerçekten umuyorum."

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Barcelona formasıyla 35 resmi maça çıkan Joao Felix bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.