İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2024 Salı / 1 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,265
  • EURO
    35,018
  • ALTIN
    2436.75
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Joao Felix'ten geleceği hakkında açıklama
Spor

Joao Felix'ten geleceği hakkında açıklama

Atletico Madrid'in sezon başında Barcelona'ya kiraladığı Joao Felix, geleceği hakkında bir açıklama yaptı. Portekizli yıldız, önümüzdeki sezonda Barcelona'da forma giymek istediğini açıkladı.

9 Nisan 2024 Salı 20:27 - Güncelleme:
Joao Felix'ten geleceği hakkında açıklama
ABONE OL

Atletico Madrid'in 126 milyon euro bonservis bedeli ödediği ancak istediği verimi alamadığı Joao Felix önemli açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Barcelona'ya kiralık olarak gelen ve çok mutlu olduğunu söyleyen Joao Felix şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona'da çok mutluyum. Şehri, insanları ve kulübü seviyorum. Durumum net. Soyunma odası da inanılmaz. Bu sezondan sonra da kulüpte kalmayı gerçekten umuyorum."

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Barcelona formasıyla 35 resmi maça çıkan Joao Felix bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.