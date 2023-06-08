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Spor

Joao Felix'ten heyecanlandıran hamle

Atletico Madrid forması giyen Felix, Galatasaray'ı Instagram üzerinden takibe aldı. Transfer döneminde böyle bir hamle gelmesi sarı-kırmızılı takımın taraftarını heyecanlandırdı.

8 Haziran 2023 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
Joao Felix'ten heyecanlandıran hamle
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Atletico Madrid forması giyen Portekizli yıldız Joao Felix'ten sürpriz bir hamle geldi.

23 yaşındaki yıldız futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Felix'in bu hamlesi, Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandırdı.

DURSUN ÖZBEK'TEN CEVAP

Dursun Özbek, Felix'in bu hamlesi için gelen soruya cevap verdi. Özbek, "Joao Felix, Galatasaray'ı takibe almış?" sorusuna, "Bu Galatasaray'ın ne kadar büyük ve önemli bir kulüp olduğunu gösterir." cevabını verdi.

ATLETICO'YA GERİ DÖNDÜ

Geçen sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den Chelsea'ye kiralanan Felix'in İspanyol ekibine geri döneceği açıklanmıştı.

GEÇEN YIL RAKAMLARI

Felix, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 20 maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı. Portekizli oyuncu, sezonun ikinci yarısında ise Chelsea'de 20 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

BONSERVİSİNE 127M€ ÖDENDİ

Genç oyuncu, 2019 yazında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euro karşılığında transfer olarak rekor kırmıştı.

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