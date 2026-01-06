Joao Felix'ten Ronaldo'ya övgü: Bizim için bir rol model

Al Nassr forması giyen Joao Felix, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Portekizli futbolcu, Ronaldo'nun kendileri için bir rol model olduğunu söyledi.

Joao Felix, "Onun 40 yaşında yaptıklarını görmek bize daha fazla motivasyon veriyor. Daha önce de söylediğim gibi, o bizim için bir rol model. Her zaman onun yaptığı olumlu şeyleri, taklit etmeyi, yapmayı denemeliyiz." dedi.

Al Nassr ve Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo ile birlikte forma giyen 26 yaşındaki Joao Felix, bu sezon Al Nassr'da 22 maçta 19 gol attı ve 7 asist yaptı.