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Spor

Joao Mario: Rafa ile birbirimizi iyi tanıyoruz

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından ise Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Joao Mario açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 00:19 - Güncelleme:
Joao Mario: Rafa ile birbirimizi iyi tanıyoruz
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından ise Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Joao Mario açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Rafa Silva'nın Beşiktaş'a galibiyeti getiren golünde asist yapan Joao Mario, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Kupa hedeflerimizden biri. Galibiyetle başlamak çok önemli oldu. İyi bir başlangıç yaptığımız için mutluyum." dedi.

"RAFA İLE BİRBİRİMİZİ İYİ TANIYORUZ"

Vatandaşı Rafa Silva ile ilgili konuşan Portekizli yıldız, "Rafa Silva ile uzun yıllar birlikte oynadık. Onun nasıl pozisyon alacağını biliyorum. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Antrenmanlarda da benzer goller atıyoruz. Daha fazlasını yapmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZ İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Öte yandan Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada,""Kötü bir zamandan geçiyoruz ama bu galibiyet bizim için çok iyi oldu. Mert ağabey çok iyi kurtarışlar yaptı. Herkes elinden geleni yaptı. Biz bir takımız. Birbirimiz için her şeyi yapmaya hazırız." sözlerini sarf etti.

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