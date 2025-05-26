Joao Mario'dan harika performans

Süper Lig'in 37. haftasında Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazanarak üçüncülük yarışında avantaj elde edebilecekken bu önemli fırsatı kaçırdı.

JOAO MARİO ETKİLİYDİ

Karşılaşmaya yedek soyunan Joao Mario, ikinci yarının başında 53. dakikada oyuna dahil oldu ve kısa sürede etkisini gösterdi. Takımının temposunu yukarı taşıyan Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ı 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü kaydetti. Bu sezon 26. maçına çıkan Joao Mario, 4. kez fileleri havalandırırken 3 de asist katkısı yaptı. Ancak bireysel performansı galibiyete yetmeyen tecrübeli futbolcu, maç bitiminde hayli moralsizdi.