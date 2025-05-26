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Spor

Joao Mario'dan harika performans

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta ikinci yarının başında oyuna dahil olan Joao Mario etkili performansıyla büyük beğeni topladı.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2025 Pazartesi 10:58 - Güncelleme:
Joao Mario'dan harika performans
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Süper Lig'in 37. haftasında Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazanarak üçüncülük yarışında avantaj elde edebilecekken bu önemli fırsatı kaçırdı.

JOAO MARİO ETKİLİYDİ

Karşılaşmaya yedek soyunan Joao Mario, ikinci yarının başında 53. dakikada oyuna dahil oldu ve kısa sürede etkisini gösterdi. Takımının temposunu yukarı taşıyan Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ı 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü kaydetti. Bu sezon 26. maçına çıkan Joao Mario, 4. kez fileleri havalandırırken 3 de asist katkısı yaptı. Ancak bireysel performansı galibiyete yetmeyen tecrübeli futbolcu, maç bitiminde hayli moralsizdi.

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