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Spor

Joao Mario'ya Al Ahli kancası!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ahli'nin Benfica'da forma giyen Portekizli yıldız Joao Mario'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Birçok yıldız ismi bünyesinde bulunduran Al Ahli'nin başarılı orta saha için 35 milyon euro teklif edeceği öne sürüldü.

30 Kasım 2023 Perşembe 18:29 - Güncelleme:
Joao Mario'ya Al Ahli kancası!
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Transferde rüzgar estiren Suudi Arabistan ekipleri, kış transfer döneminde de durmak istemiyor.

Arabistan basınında yer alan habere göre; Suudi ekibi Al Ahli, Porto'da forma giyen Joao Mario'yu kadrosuna katmak istiyor.

Benfica'da son 2 sezondur başarılı bir grafik çizen Portekizli oyuncu için Suudi yetkililerinin girişime yakın zamanda başlayacağı belirtildi.

35 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Haberde, Benfica ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Mario için Suudilerin 35 milyon euro bonservis teklifin hazırlamayı düşündüğü öne sürüldü.

Ayrıca, 30 yaşındaki oyuncu için dolgun bir maaş teklifi sunmak istedikleri aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Benfica formasını 18 karşılaşmada giyen Joao Mario, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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