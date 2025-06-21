İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2025 Cumartesi / 25 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7257
  • EURO
    45,7856
  • ALTIN
    4297.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Joao Mario'ya Suudi kancası

Transfer dönemi devam ederken Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. 32 yaşındaki Portekiz yıldız oyuncu Joao Mario'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

TRT Spor21 Haziran 2025 Cumartesi 15:46 - Güncelleme:
Joao Mario'ya Suudi kancası
ABONE OL

Beşiktaş'ta gelecek oyuncular kadar gidecek isimlerde de hareketlilik yaşanıyor. Siyah beyazlılarda ilk ayrılık Onur Bulut ile yaşandı. Tecrübeli sağ bek Rams Başakşehir ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş forması giyen Joao Mario'ya ise Arap Yarımadası'ndan ilgi var. Portekizli futbolcuya, 2 veya 3 takımın teklif yapacağı öne sürülüyor. Beşiktaş yönetimi, uygun bir teklif gelmesi halinde Joao Mario ile ayrılığa sıcak bakıyor.

Joao Mario, geçen sezon başında transfer edildi. Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Joao Mario, 5 kez fileleri havalandırdı, 3 gol pası verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.