Joao Mario'ya Suudi kancası

Beşiktaş'ta gelecek oyuncular kadar gidecek isimlerde de hareketlilik yaşanıyor. Siyah beyazlılarda ilk ayrılık Onur Bulut ile yaşandı. Tecrübeli sağ bek Rams Başakşehir ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş forması giyen Joao Mario'ya ise Arap Yarımadası'ndan ilgi var. Portekizli futbolcuya, 2 veya 3 takımın teklif yapacağı öne sürülüyor. Beşiktaş yönetimi, uygun bir teklif gelmesi halinde Joao Mario ile ayrılığa sıcak bakıyor.

Joao Mario, geçen sezon başında transfer edildi. Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Joao Mario, 5 kez fileleri havalandırdı, 3 gol pası verdi.