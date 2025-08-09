İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Joao Mendes, Kayserispor'a imzayı attı
Spor

Joao Mendes, Kayserispor'a imzayı attı

Kayserispor, Portekizli 10 numara Joao Mendes'i kadrosuna kattığını açıkladı. Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

IHA9 Ağustos 2025 Cumartesi 09:34 - Güncelleme:
Joao Mendes, Kayserispor'a imzayı attı
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, dün itibari ile transfer yasağını kaldırdı. Transfer yasağının kalkmasının ardından sarı-kırmızılılar Portekizli oyuncu Joao Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Vitria SC takımında forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Mendes 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Kayserispor forması giyecek. Lisansı dün itibari ile çıkan Mendes'in sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına ligin 2. haftasında deplasmanda Başakşehir karşısında çıkacak.

Öte yandan Joao Mendes yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.