Joao Palhinha Tottenham'a transfer oldu

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham, kadrosunu sürpriz bir hamleyle güçlendirdi.

Kuzey Londra temsilcisi Tottenham, Bayern Münih'den Joao Palhinha'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla, 2025/26 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Anlaşmaya göre Tottenham kiralama bedeli olarak 5 milyon Euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 25 milyon Euro.

Bayern Münih'le 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Palhinha, geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maçta oynamış ve Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.