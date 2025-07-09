Joao Pedro, Chelsea'yi finale taşıdı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fluminense ile karşılaşan Chelsea, rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

GOLLERİ ESKİ OYUNCUSU ATTI

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri; 18. ve 56. dakikalarda takıma yeni katılan ve ilk maçına çıkan Joao Pedro kaydetti.

Brezilyalı santrfor, 2018-2020 yılları arasında Fluminense forması giymiş ve 11.5 milyon Euro bedelle Watford'a transfer olmuştu.

FİNALİN ADI BELLİ OLUYOR

Turnuvanın son finalisti, PSG - Real Madrid maçının ardından belli olacak. Mücadele 9 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.