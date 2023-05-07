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Spor

Joao Pedro: Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin başarılı forveti Joao Pedro maç sonu açıklamalarda bulundu.

7 Mayıs 2023 Pazar 21:57 - Güncelleme:
Joao Pedro: Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz
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Fenerbahçe'de Joao Pedro, Giresunspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

Pedro, "Sezonun bu döneminde en önemli şey kazanmak. Zor olacağını biliyorduk. Çalışmaya devam edeceğiz. Henüz lig bitmedi. Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok." dedi.

Joao Pedro, "Şimdi dinlenmemiz ve bu kötü sonucun ardından kafa olarak toparlanmamız gerekiyor." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

31 yaşındaki başarılı forvet Joao Pedro bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 26 resmi maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

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