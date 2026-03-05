İSTANBUL 13°C / 6°C
Joao Pedro şov yaptı, Chelsea zorlu deplasmanda 4 golle kazandı

Chelsea, Premier Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti. Mavilerde Joao Pedro attığı 3 golle maça damga vurdu.

5 Mart 2026 Perşembe 01:45
Joao Pedro şov yaptı, Chelsea zorlu deplasmanda 4 golle kazandı
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Aston Villa, sahasında Chelsea'yi konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadelede Aston Villa öne geçmesine rağmen Chelsea, karşılaşmadan 4-1 galibiyetle ayrıldı.

Chelsea'nin gollerini 35, 45+6 ve 64. dakikalarda Joao Pedro, 55. dakikada ise Cole Palmer kaydetti. Aston Villa'nın tek golünü 2. dakikada Douglas Luiz attı.

Joao Pedro, yaptığı hat-trick ile maçın yıldızı oldu.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, 48 puana yükselerek 5. sıraya çıktı. Aston Villa ise 51 puanla 4. sırada kaldı.

30. haftada Aston Villa, deplasmanda Manchester United ile; Chelsea ise sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

