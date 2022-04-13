İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2022 Çarşamba / 12 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5927
  • EURO
    15,8504
  • ALTIN
    927.873
  • BIST100
    2477.09
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Joao Pedro'dan Bursaspor taraftarına: ''Muhteşemsiniz''
Spor

Joao Pedro'dan Bursaspor taraftarına: ''Muhteşemsiniz''

Kocaelispor maçında etkili performansıyla dikkat çeken Joao Pedro, taraftarın oluşturduğu atmosferin etkisinden çıkamıyor. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabında attığı golü paylaşarak, taraftara ‘muhteşemsiniz' yorumunda bulundu.

IHA13 Nisan 2022 Çarşamba 13:56 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:56
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da moraller oldukça yerinde. Zorlu müsabakada yeşil-beyazlı takımın iyi performans sergileyen oyuncuları arasında yer alan ve bir de gol atan Joao Pedro ise hem maçın hem de atmosferin etkisinden çıkamıyor. Portekizli futbolcu, Timsah Park'ta taraftarın desteğinden büyülendiğini ve böyle bir ortamda gol attığı için de oldukça mutlu olduğunu söylemişti. Joao Pedro bu kez de sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 26 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

"Yürüyüşümüzde artı 3 çok önemli bir noktaydı. Destek için tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Muhteşemsiniz!"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.