İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,204
  • EURO
    52,8914
  • ALTIN
    6556.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Joao Pedro'dan dikkat çeken sözler: Sorun teknik direktör değil
Spor

Joao Pedro'dan dikkat çeken sözler: Sorun teknik direktör değil

Chelsea forması giyen Joao Pedro, Nottingham Forest yenilgisi sonrası sorunun teknik direktörde değil oyuncularda olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 20:39 - Güncelleme:
Joao Pedro'dan dikkat çeken sözler: Sorun teknik direktör değil
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Nottingham Forest'a 3-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından takımın Brezilyalı golcüsü Joao Pedro dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Joao Pedro, takımın yaşadığı sorunların teknik direktörden ziyade oyunculardan kaynaklandığını ifade etti.

"NOTTINGHAM KARŞISINDA OYUNU ÇEVİRMEK ZOR"

Karşılaşmaya kötü başladıklarını belirten Joao Pedro, "En baştan itibaren çok erken gol yedik. Nottingham Forest karşısında oyunu çevirmek her zaman zordur." dedi.

Benzer hataların tekrarlandığını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Bu hataları her maç yapmamak için bir yol bulmamız gerekiyor. Burası Premier Lig. Eğer çok erken gol yerseniz geri dönmek çok zor oluyor." ifadelerini kullandı.

"SORUN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL"

Teknik heyete yönelik eleştirilere de değinen Joao Pedro, sorumluluğu oyunculara yükledi: "Bunun teknik direktörle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Gelişmek oyunculara bağlı. Herkes sorumluluk almalı. Ben de dahil." sözlerini sarf etti.

"HERKES KENDİNE BAKMALI"

Takımın maçlara istediği seviyede başlayamamasıyla ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Herkes kendine bakmalı. Ben de dahil. Daha iyi olmak için bir yol bulmalıyız. Taraftarlar adına üzgünüm." dedi.

Takım içinde iletişimin sürdüğünü belirten Joao Pedro, "Kazanmanın bir yolunu bulmak için sürekli konuşuyoruz. Geçen hafta kupada Leeds'i yenmiştik, bu kez olmadı. İstikrar yakalamalıyız." ifadelerini kullandı.

"KAZANSAYDIK ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ŞANSIMIZ OLACAKTI"

Mağlubiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi hedefinin zora girdiğini dile getiren Joao Pedro, "Motivasyon her zaman var. Kazansaydık Şampiyonlar Ligi için şansımız olacaktı. Şimdi daha zor. Ama yine de her puan için mücadele etmeliyiz." diyerek sözlerini noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.