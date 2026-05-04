Joao Pedro'dan dikkat çeken sözler: Sorun teknik direktör değil

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Nottingham Forest'a 3-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından takımın Brezilyalı golcüsü Joao Pedro dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Joao Pedro, takımın yaşadığı sorunların teknik direktörden ziyade oyunculardan kaynaklandığını ifade etti.

"NOTTINGHAM KARŞISINDA OYUNU ÇEVİRMEK ZOR"

Karşılaşmaya kötü başladıklarını belirten Joao Pedro, "En baştan itibaren çok erken gol yedik. Nottingham Forest karşısında oyunu çevirmek her zaman zordur." dedi.

Benzer hataların tekrarlandığını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Bu hataları her maç yapmamak için bir yol bulmamız gerekiyor. Burası Premier Lig. Eğer çok erken gol yerseniz geri dönmek çok zor oluyor." ifadelerini kullandı.

"SORUN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL"

Teknik heyete yönelik eleştirilere de değinen Joao Pedro, sorumluluğu oyunculara yükledi: "Bunun teknik direktörle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Gelişmek oyunculara bağlı. Herkes sorumluluk almalı. Ben de dahil." sözlerini sarf etti.

"HERKES KENDİNE BAKMALI"

Takımın maçlara istediği seviyede başlayamamasıyla ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Herkes kendine bakmalı. Ben de dahil. Daha iyi olmak için bir yol bulmalıyız. Taraftarlar adına üzgünüm." dedi.

Takım içinde iletişimin sürdüğünü belirten Joao Pedro, "Kazanmanın bir yolunu bulmak için sürekli konuşuyoruz. Geçen hafta kupada Leeds'i yenmiştik, bu kez olmadı. İstikrar yakalamalıyız." ifadelerini kullandı.

"KAZANSAYDIK ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ŞANSIMIZ OLACAKTI"

Mağlubiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi hedefinin zora girdiğini dile getiren Joao Pedro, "Motivasyon her zaman var. Kazansaydık Şampiyonlar Ligi için şansımız olacaktı. Şimdi daha zor. Ama yine de her puan için mücadele etmeliyiz." diyerek sözlerini noktaladı.