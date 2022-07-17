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Spor

Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, Cagliari'nin 10 numarası Joao Pedro'nun transferini resmiyete kavuşturuyor. Brezilyalı futbolcunun menajeri İstanbul'da sarı lacivertli yönetimle görüştü. İşte Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye maliyeti...

Sporx17 Temmuz 2022 Pazar 09:19 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin, Cagliari'den kadrosuna katmak istediği Joao Pedro transferinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile görüşmek için cumartesi gecesi İstanbul'a adım attı. Yapılacak son görüşmelerin ardından Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye transferinin netlik kazanması bekleniyor.

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Fenerbahçe, Cagliari ile 5 milyon avro bonservis artı 1.5 milyon avro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı, oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon avroya el sıkışıldı.

Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da çıktığı 37 maçta 13 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.

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