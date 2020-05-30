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Spor

Joao Pereira 1 yıl daha Trabzonspor'da

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joao Pereria 1 yıl daha bordo mavili takımda... Başkan Ahmet Ağaoğlu, Pereira'nın imza töreninde iki transfer haberi daha verdi ve Bilal Başacıkoğlu ile Majid Hosseini'nin opsiyon haklarını kullandıklarını açıkladı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:21 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:32
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Trabzonspor, Portekizli sağ beki Joao Pereira'nın sözleşmesini 1 sene daha uzattı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Pereira için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"PEREIRA İLE 1 YIL DAHA ANLAŞTIK"

"Joao Pereira'nın sözleşmesi sona eriyordu, kendisiyle 1 yıl daha anlaştık. Yüksek aidiyeti var. Trabzon'u, Trabzonspor'u benimsemiş, önemli bir oyuncumuz."

"ÜCRET KONUSUNDA BİZİ ÜZMEDİ"

"Joao Pereira ile kısa süren bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi futbolu Trabzonspor'da noktalamayı arzu ettiğini belirtti. Ücret konusunda kendisi bizi hiç üzmedi. Her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık."

"BİLAL VE HOSSEINI'NİN OPSİYONLARINI KULLANDIK"

"Bilal Başacıkoğlu ve Majid Hosseini'nin sözleşmesindeki opsiyon haklarını da kullandık, ikisi de önümüzdeki sezon da yola devam ediyorlar."

"SOSA KALMAK İSTİYOR"

"Kaptanımız Jose Sosa bizimle devam etmek istiyor. Hakkındaki spekülasyonlara herhalde bu sözlerle nokta koymuş oluruz. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil."

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