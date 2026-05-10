Joao Pereira: Ana hedefimize ulaştık

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor konuk ettiği Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ,"İşimizi yaptık kendi sahamızdaki son maçta galibiyet aldık. Özellikle kendi sahamızda çok galibiyet almadığımızdan önemli bir galibiyetti. Ana hedefimize ulaştık. Alanyaspor bir sene daha Süper Lig'de mücadele edecek ve şimdiye kadar geçen seneden daha iyi bir sene geçiriyoruz. Son maçımızda 3 puan alırsak daha da iyi bir sezon olacak. Önümüzdeki takımlar puan kaybederse ön sıralarda bitirebileceğiz. Bunun için çalışacağız. Kayseri'nin kazanması gerektiğini ve buna göre oynayacağını ve riskli oynayacağını biliyorduk. Maça iyi bir başlangıç yaptık ve golü de bulduk. Sonrasında kornerden bir gol yedik ki duran toplarda iyi olduklarını konuşmuştuk ve buna özel çalışmıştık ama yine de böyle bir golü yedik. Sonrasında iyi bir reaksiyon verdik ve galibiyeti aldık' dedi.

"YÖNETİMİ TEBRİK ETMEK İSTİYORUM'

Kulüp olarak iyi bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Pereira, "Oyuncularımı bireysel olarak tebrik etmek istiyorum. Ekibimi tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu sene boyunca gerçekten çok çalıştılar. Geçen sene de aynı şekilde hedeflerimize ulaşmak için çok çalıştılar. Kulüp personelini tebrik etmek istiyorum. Her gün özveriyle çalışıyorlar. Antrenmanlarda, her yerde bize destek oluyorlar. Yönetimi tebrik etmek istiyorum. Kulüp iyi devam etsin diye gerçekten ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Taraftarlar her zaman olduğu gibi bize destek oldular bütün sezon boyunca ama tabii ki sezon şu an bitmedi. Bir maçımız daha var. Başkanımızla da ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çünkü şu an çok iyi bir süreçten geçmiyorlar. Hem kendisi hem aile olarak. Dualarım onlarla, ailesiyle. Umarım en yakın zamanda sağlığına kavuşur. Bu galibiyet, bir anlamda ona birazcık da olsa keyif verebilmişse, daha iyi bir galibiyet demektir bizim için' şeklinde konuştu.