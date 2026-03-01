Joao Pereira: Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik

Galatasaray deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, karşılaşmayı değerlendirdi.

Pereira, "Kesinlikle mutluyum oyundan. Oyuncularımı tebrik ettim. Çok iyi iş çıkardılar. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan bir takımla oynadık. Maçı izleyenler, mutlaka görmüşlerdir, biz oynamaya ve kazanmaya çalıştık. İlk yarı sonunda bir gol yedik ve bunu hak etmemiştik. İkinci yarıya iyi başladık, golü bulduk, pozisyonlar bulduk ama ikinci golü bulamadık. Tam oynamaya başlamışken 3'üncü golü yedik. Oynamaya çalışan takımlar bazen bunu yaşayabilir." dedi.

Başarılı teknik adam, "Bugün çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik, son şampiyon ve kupada grubumuzda lider. Maçı izleyenler keyif almıştır. Ben mutlu değilim, çünkü 3 puanı alamadık. Ancak oyuncularım, antrenmanda çalıştıklarımızı uygulamaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.