Joao Pereira: İyi oynayıp gol atamamak kabul edilemez

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 'Maçı bugün 95 dakika boyunca kontrol eden taraf bizdik. Rakibe pozisyon vermedik. Sadece bir kez kalemize şut çektiler. Maça çok iyi başladık iki kez net pozisyona girdik. Bugün sahada gol eksikti, tek eksik olan şey buydu. Çünkü 95 dakika boyunca oyunu kontrol ettik. Bugün son pası iyi veremediğimiz için son ortayı iyi yapmadığımız için şu sonuçlandırmayı iyi yapamadığımız için aslında cezalandırılıyoruz. Tabii ki geliştirmemiz gerekiyor özellikle üçüncü bölgeye kaç kez topu taşıdık sayamadım. Oralarda daha agresif olmamız daha keskin olmamız gerekiyor. Çünkü çok kez rakip kaleye indik. 2-0, 3-0, 4-0 bile olabilirdi maç. Bugün net bir şekilde 2 puan kaybettiğimizi söyleyebilirim. Tabii ki puan almamız gerekiyor. Bu maçlar kazanmamız gereken maçlar. Oyuncularım açısından bakarsamda iyi baskı yaptılar rakibe pozisyon vermediler. Şut attılar denediler ama gol olmadı bunu da geliştirmenin yolu antrenman' dedi.

"3 PUAN ALAMIYORUZ'

İyi top oynamalarına rağmen bir türlü 3 puan almakta zorlandıklarını ifade eden Joao Pereira, "Diğer takımlarla ilgili konuşmak istemiyorum ama diğer maçları da izliyorum. Genelde iki takımın birden çok pozisyona girdiği maçlar oluyor 2-1 bitiyor, 3-2 bitiyor. Bugün baktığımızda biz baskı olarak geçişlerde denge anlamında çok iyiydik sadece gol eksikti maçta. Bundan dolayı da cezalandırıldık, galibiyet alamayarak. Utanç verici bir durum tabii ki kendimi tekrar ediyorum sürekli ama iyiyiz. İyi futbol oynuyoruz sonunda puan yok, galibiyet yok, puanlara ihtiyacımız var. Daha agresif olmamız lazım ve topu bir şekilde kaleye sokmamız lazım. Bizim eksiğimiz bu. Tabii bunu derken santrforları suçlamıyorum. Tüm takımı suçluyorum, kendimi suçluyorum. Çünkü bir maçta bu kadar iyi oynayıp gol atamamak kabul edilemez. Kötü oynasak, pozisyona girmesek burada rakibi tebrik ederim ve devam ederim ama bugün durum bu değildi. Şansla ilgili konuşmak istemiyorum, şansa inanmıyorum. Ben sıkı çalışmaya inanıyorum. Ama Galatasaray maçında kupada ilk pozisyonda Hagi ile gole çeviremedik sonra geçişinde penaltı oldu. Bugün yine Steve, Ümit pozisyona girdik gole çeviremedik. Böyle olunca bunu kabullenmesi zor oluyor çünkü iyi futbol oynuyoruz, pozisyona giriyoruz ama günün sonunda en önemlisi 3 puan alamıyoruz. Bu yüzden de üzgünüm' ifadelerini kullandı.