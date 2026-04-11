Spor

Joao Pereira: Pozisyonları daha iyi bitirmeliydik

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Akdeniz temsilcisinin teknik direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 19:51 - Güncelleme:
Joao Pereira: Pozisyonları daha iyi bitirmeliydik
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "İyi bir puan oldu. İlk 20-25 dakika Trabzonspor daha iyiydi. Daha üstün oynadılar. Biz farklı bir şey denedik bugün, farklı bir sistem. İstediğimiz sistemi yapamadık, kendi sistemimize dönünce daha iyi oynadık. Kendi oyunumuzu daha fazla oynadık. Geçiş pozisyonları bulduk, daha iyi bitirmeliydik. Biz Trabzonspor'a, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu nedenle 1 puan iyi." dedi.

Joao Pereira, "Onuachu yok diye sistemi değiştirmedik. Biz küçük düzeltmeler yaptık. Ofansif anlamda farklı bir şey denedik ama başaramadık. Kendi sistemimize döndük. Janvier önde, Makouta daha gerideydi. Onları kendi pozisyonlarına aldık. Küçük düzeltmelerle oyuna girdik. Onuachu güçlü bir oyuncu ama biz hiçbir zaman oyuncu üzerine hazırlık yapmıyoruz, takım üzerine hazırlık yapıyoruz. Eksik oyuncularımız vardı ama şikayet etmiyorum asla. Hazırlık yaparken takım üzerine düşündük." ifadelerini kullandı.

