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Spor

Joao Pereira tatil için Trabzon'da

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Joao Pereira, tatil için geldiği Trabzon'da Hekimoğlu Trabzon'u ziyaret etti ve formasını giydi.

DHA14 Haziran 2021 Pazartesi 19:13 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 19:13
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Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor ile yollarını ayıran ve daha sonra Portekiz Ligi ekibi Sporting Lizbon'a transfer olan sağ bek oyuncusu Joao Pereira, tatil için geldiği Trabzon'da ziyaretlerini sürdürüyor.

2017-2021 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen ve sezonu Portekiz Ligi ekibi Sporting Lizbon'da şampiyon olarak tamamlayan Joao Pereira, tatil için geldiği Trabzon'da 2'nci Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK'nın Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kantekin, Joao Pereira'ya üzerinde ismi yazılı Hekimoğlu Trabzon FK forması hediye etti. Pereira, yeni sezonda Trabzon temsilcisine başarılar diledi.

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