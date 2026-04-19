Joao Pereira: Utanıyorum, sahada hiçbir şey yapmadık

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bugün utanıyorum. Böyle bir hocayım. Çünkü sahada hiçbir şey yapmadık. Bugün aslında iki takım için de kötü bir maçtı. Net pozisyon yoktu. İyi bir pas oyunu da yoktu. İki takım da kötüydü biz sadece daha kötüydük ve duran toptan yediğimiz bir golle mağlup ayrılıyoruz. Utanıyorum ama utanmanın kaynağı kaybetmemiz değil. Bazen kaybettiğimiz maçlardan sonra mutluydum. Bugün oyuncularımı savunabileceğim bir şey yok elimde. Hata onlarda ve bunu kabul etmeleri gerekiyor. 3 pas üst üste yapamadık. Kasımpaşa'nın hak ettiğini söyleyemem. Kasımpaşa da iyi oynamadı. 3 puanı hiç kimse hak etmedi ama biz daha da hak etmedik. Oyuncularla bu konuda bir konuşmamız olacak. Lig bitti diye mi düşündüler bilmiyorum, lig daha bitmedi. Kupaya mı odaklandılar, bunu da bilmiyorum. Taktik olarak da rakip beklediğimizden farklı bir şey yapmadı. O yüzden böyle kötü bir futbol sahaya sergilemek imkansız. Futbol oynamaya çalışan bir takımız ama bugün bunu yapamadık, 3 puanı hak etmedik, alamadık. Hatta 1 puanı bile alamadık" şeklinde konuştu.