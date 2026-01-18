İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Joao Pereira'dan Fenerbahçe yorumu: Şampiyon olma motivasyonları var
Spor

Joao Pereira'dan Fenerbahçe yorumu: Şampiyon olma motivasyonları var

Fenerbahçe'nin şampiyonluk motivasyonuna dikkat çeken Joao Pereira, rakibin yaptığı değişikliklerle oyunun yönünü değiştirdiğini söyledi.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 23:02 - Güncelleme:
Joao Pereira'dan Fenerbahçe yorumu: Şampiyon olma motivasyonları var
ABONE OL

Alanyaspor, 2 kez öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetti.

Mücadelenin ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira konuştu.

"3-1'İ BULSAYDIK DAHA MUTLU BİRİ OLURDUM"

Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonu olduğunu söyleyen Pereira, "En önemli neden, 3-1'i yakalayamadık. İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi. Bunu başaramadık. İkinci yarıda rakip değişiklikler yaptı, baskıyı değiştirdi ve biz yeterince hızlı adapte olamadık, golü yedik. Golü bulunca özgüven kazandılar. Süper Kupa'yı kazandılar, uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonları da var. Biz de pozisyon ürettik ama başaramadık. 3-1'i bulsaydık şu an daha mutlu bir adam olurdum." ifadelerini kullandı.

"BEN BAHANELERE SIĞINAN BİR ADAM DEĞİLİM"

Pereira, ilk yarıda çok iyi iş çıkardıklarını belirterek, "Boş adamları buluyorduk topu üçüncü bölgeye taşıyorduk. Kombinasyonlar, paslar, bazı şanslar yakaladık. İzleyen herkesin de keyifli futbol gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama ikinci yarı dediğim gibi bu düzeni birazcık kaybettik. Rakibin değişiklikleriyle birlikte rakip adam adama oynayınca daha az zamanımız oluyor. Daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor ve daha fazla ikili mücadele oluyor. Ayakta kalmanız, topu saklamanız gerekiyor. Bunları yapamayınca da maç bizim için bir hayli zorlaştı. Ben bahanelere sığınan bir adam değilim. Çok fazla oyuncumuz hastaydı. Bu hafta boyunca grip olanlar, ateşi yüksek olanlar, bu yüzden bazı oyuncularımız maçta eksikti. Bugün galibiyet için savaştılar, onlara tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.