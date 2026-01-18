Joao Pereira'dan Fenerbahçe yorumu: Şampiyon olma motivasyonları var

Alanyaspor, 2 kez öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetti.

Mücadelenin ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira konuştu.

"3-1'İ BULSAYDIK DAHA MUTLU BİRİ OLURDUM"

Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonu olduğunu söyleyen Pereira, "En önemli neden, 3-1'i yakalayamadık. İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi. Bunu başaramadık. İkinci yarıda rakip değişiklikler yaptı, baskıyı değiştirdi ve biz yeterince hızlı adapte olamadık, golü yedik. Golü bulunca özgüven kazandılar. Süper Kupa'yı kazandılar, uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonları da var. Biz de pozisyon ürettik ama başaramadık. 3-1'i bulsaydık şu an daha mutlu bir adam olurdum." ifadelerini kullandı.

"BEN BAHANELERE SIĞINAN BİR ADAM DEĞİLİM"

Pereira, ilk yarıda çok iyi iş çıkardıklarını belirterek, "Boş adamları buluyorduk topu üçüncü bölgeye taşıyorduk. Kombinasyonlar, paslar, bazı şanslar yakaladık. İzleyen herkesin de keyifli futbol gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama ikinci yarı dediğim gibi bu düzeni birazcık kaybettik. Rakibin değişiklikleriyle birlikte rakip adam adama oynayınca daha az zamanımız oluyor. Daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor ve daha fazla ikili mücadele oluyor. Ayakta kalmanız, topu saklamanız gerekiyor. Bunları yapamayınca da maç bizim için bir hayli zorlaştı. Ben bahanelere sığınan bir adam değilim. Çok fazla oyuncumuz hastaydı. Bu hafta boyunca grip olanlar, ateşi yüksek olanlar, bu yüzden bazı oyuncularımız maçta eksikti. Bugün galibiyet için savaştılar, onlara tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar" ifadelerini kullandı.