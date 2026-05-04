Joao Pereira'dan hakem eleştirisi! ''Futbol bir temas oyunu, bunu bilmiyorlar mı?''

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Antalyaspor, maçının ardından, "Maç adil yönetilse ve golümüz iptal edilmeseydi, 3 puanı alan tarafın net bir şekilde biz olacağını düşünüyorum. Bunu herkesin gördüğüne inanıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Joao Pereira, "Bizim için önemli bir puan oldu, özellikle sahada yaşananlardan sonra. Televizyonda herkesin pozisyonu gördüğünü düşünüyorum. Bu golün nasıl iptal edildiğini ben anlamadım. Merak ettiğim bir şey var; bu hakem, Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş statlarında da böyle bir golü iptal edebilir miydi? Bunu gerçekten görmek isterdim. Bundan sonraki maçlarda da buna dikkat ederek izleyeceğim. Ama her şeye rağmen, yaşananlara rağmen futbolcularımı tebrik etmek istiyorum" dedi.

"FUTBOL BİR TEMAS OYUNU, BUNU BİLMİYORLAR MI?"

Hakemle ilgili söylediklerinin sahadaki hakemle ilgilisi olmadığını belirten Pereira, "Söylediklerim VAR'daki hakemlerle ilgili. Çünkü sandalyede oturup televizyondan izler gibi maçımı izliyorlar bilmiyorum. Futbol bir temas oyunu, bunu bilmiyorlar mı? Gerçekten anlamıyorum" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Oyuncularını tebrik ettiğini belirten Pereira, "Daha fazla şut çeken taraf, daha fazla pozisyona giren taraf bizdik. Maestro mesela çok erken bir sarı kart gördü ki Rize'de de aynısını yaşamıştı ve ikinci sarı kartla atılmıştı. Çok dikkat etti maç boyu. Aynı pozisyonda, çok benzer bir şekilde rakibin sağ beki faul yaptığı zaman sarı kart görmedi. Lima sadece gole sevindiği için sarı kart gördü. Juan bir pozisyonda sarı kart gördü ki aynı pozisyon Safuri tarafından yapıldığında sarı kartla cezalandırılmadı. Bence buna biraz daha dikkatimizi vermemiz gerekiyor, bunun farkında olmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü olanlara rağmen kafaları net bir şekilde maça devam ettiler ve derbi duygusunu iyi yönettiler" ifadelerini kullandı.

"BENCE TEMİZ BİR GOLDÜ, FAUL YOKTU"

Attıkları golün iptaline ilişkin de konuşan Pereira, "Bence temiz bir goldü, faul yoktu. Oyuncumuz zaten havadaydı Antalyaspor'un stoperi zıplamak istediğinde. Faul yoktu orada. Ve bu bir takımın bütün bir sezonunu belirleyebilir. Bir sezon belirlendiği zaman da o kulüpte çalışan kaç kişi varsa ki belki siz biliyorsunuzdur, 100'den fazla kişi çalışıyor o insanların hayatını, geleceğini etkiliyor. O ailelerin, oyuncuların, personelin, kulübün ve şehrin geleceği söz konusu. Karar verirken buna dikkat edilmesi gerekiyor çünkü bu bir kulübün geleceğini etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

"MAÇ ADİL OLSAYDI EĞER 3 PUAN ALAN TARAF NET BİR ŞEKİLDE BİZ OLURDUK"

Sahada daha iyi oynayan takım olduklarını düşündüğü belirten Pereira, "Biz daha fazla pozisyon girerek daha iyi top oynadık. Rakibimize şans vermedik. Maç adil olsaydı eğer 3 puan alan taraf net bir şekilde biz olurduk. Bunu da herkesi gördüğünü düşünüyorum. Şimdi 2 tane çok zorlu bir maç oynayacağız. Kümede kalma mücadelesi veren takımlara karşı. Gerçekten çok zorlanacağız. Bunun farkındayız ve buna göre hazırlanacağız. Çünkü puana ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.