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Spor

Joao Pereira'dan veda gibi açıklama

Joao Pereira, “Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak” dedi.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 15:31 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:31
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Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, "Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak, ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak." dedi.

Pereira, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile 4 yıl önce anlaştığını belirterek, "Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri, bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Bu sayede de Trabzonspor ailesi ile kendi ailesi arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişkinin yeşerdiğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır, ama ben Avrupa Ligi'ne katılmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak, ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışların, inişlerden daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak, ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."

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