26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
  Joao Pereira: Geçen maça göre daha iyi oynadık
Joao Pereira: Geçen maça göre daha iyi oynadık

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 23:54
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, geçen haftaya göre daha iyi oynadıklarını söyledi.

Joao Pereira, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetten dolayı zor bir gece geçireceklerini anlatan Portekizli teknik adam, "Maalesef iyi pozisyon almamıza rağmen ilk dakikada gol yedik. Oyuncularım, çok iyi çalıştı. Geçen maça göre daha iyi oynadılar. Geçen maça göre daha agresif oldular. Topa da daha fazla sahip oldular. Daha sonra iyi oyunumuzun sonucunda bir penaltı kazandık. Beraberliği yakaladıktan sonra dengede kalmamız gerekiyordu. Takımımda iyi gördüğüm şeyler de var. Geçen haftaya göre daha fazla pozisyona girdik. Daha iyi oynadık. Son bölümde kontrolü ele aldık ama maalesef buradan mağlubiyetle ayrıldık." ifadelerini kullandı.

  • Joao Pereira
  • Corendon Alanyaspor
  • Super Lig

