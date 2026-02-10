İSTANBUL 8°C / 5°C
  • Spor
  • Joe Ingles: Sarunas Jasikevicius NBA'de rahatlıkla takım çalıştırabilir
Spor

Joe Ingles: Sarunas Jasikevicius NBA'de rahatlıkla takım çalıştırabilir

Minnesota Timberwolves kadrosunda yer alan Joe Ingles, Fenerbahçe Beko'nun başarılı çalıştırıcısı Saras Jasikevicius hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ10 Şubat 2026 Salı 14:07 - Güncelleme:
Joe Ingles: Sarunas Jasikevicius NBA'de rahatlıkla takım çalıştırabilir
NBA'de kariyerini sürdüren Joe Ingles, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Sarunas Jasikevicius hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, Litvanyalı çalıştırıcının Avrupa'daki kariyer tercihleri ve Fenerbahçe'deki performansına özel vurgu yaptı.

Ingles, Sarunas Jasikevicius'un NBA fırsatlarına rağmen Avrupa'da kalmayı seçmiş olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bence NBA'de rahatlıkla takım çalıştırabilirdi. Zaten eminim fırsatları olmuştur. Açıkça başantrenörlük yapmayı sevdiği ve kendini kanıtladığı bir yerde kalmak için bu teklifleri geri çevirmiş olmasına hiç şaşırmam.

Sanırım onun için oynayamazdım, çünkü o da biraz deli (gülüyor), ama takım arkadaşlığı çok güzeldi. Barcelona'da beraberdik. O'nu Fenerbahçe'de takip ediyorum, yeteneğine ve oynattığı oyuna hayranım.

EuroLeague'i kazanması, Žalgiris'ten Barcelona'ya ve şimdi Fenerbahçe'ye uzanan gelişimi gerçekten müthiş bir iş. Bunu görmek inanılmaz. Hâlâ konuşuyoruz, zaman zaman mesajlaşıyoruz. Bir seyahatte Fenerbahçe maçına gidip onu ziyaret etmem gerekecek."

Joe Ingles, Jasikevicius'un takımlarına aşıladığı oyun kültürünü yakından izlediğini vurgularken, Litvanyalı başantrenörün Avrupa basketbolundaki yükselişini "inanılmaz" olarak tanımladı. Deneyimli oyuncu ayrıca ikili arasındaki ilişkinin hâlâ sürdüğünü ve uygun bir zamanda Fenerbahçe'yi ziyaret etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

