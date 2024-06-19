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Spor

Joe Mazzulla: Marttan beri menisküs yırtığıyla çalışıyorum

NBA ekibi Boston Celtics'in başarılı başantrenörü Joe Mazzulla, sezon boyunca menisküs yırtığı sakatlığıyla koçluk yaptığını itiraf etti.

19 Haziran 2024 Çarşamba 17:46 - Güncelleme:
Joe Mazzulla: Marttan beri menisküs yırtığıyla çalışıyorum
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Boston Celtics başantrenörü Joe Mazzulla, sezon boyunca menisküs yırtığı sakatlığıyla koçluk yaptığını ve yakında ameliyat olacağını söyledi.

Mazzulla, Mart ayında yaşadığı menisküs yırtığının onarılması için ameliyat olması gerekeceğini belirtti:

"Mart ayında Atlanta'da kaybettiğimiz bir maçtan sonra menisküsüm yırtılmıştı. Bir süre uzak kalacağım. Mart ayından beri bu sıkıntıyla çalışıyorum."

35 yaşındaki Mazzulla, Bill Russell'ın Celtics'i oyuncu-koç olarak 1968 şampiyonluğuna taşımasından bu yana NBA Finali kazanan en genç NBA koçu oldu.

Celtics playoff maratonunu 16-3'lük bir seriyle tamamlayarak, 2000 yılından bu yana en iyi üçüncü playoff serisini elde etti.

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