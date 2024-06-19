Joe Mazzulla: Marttan beri menisküs yırtığıyla çalışıyorum

Boston Celtics başantrenörü Joe Mazzulla, sezon boyunca menisküs yırtığı sakatlığıyla koçluk yaptığını ve yakında ameliyat olacağını söyledi.

Mazzulla, Mart ayında yaşadığı menisküs yırtığının onarılması için ameliyat olması gerekeceğini belirtti:

"Mart ayında Atlanta'da kaybettiğimiz bir maçtan sonra menisküsüm yırtılmıştı. Bir süre uzak kalacağım. Mart ayından beri bu sıkıntıyla çalışıyorum."

35 yaşındaki Mazzulla, Bill Russell'ın Celtics'i oyuncu-koç olarak 1968 şampiyonluğuna taşımasından bu yana NBA Finali kazanan en genç NBA koçu oldu.

Celtics playoff maratonunu 16-3'lük bir seriyle tamamlayarak, 2000 yılından bu yana en iyi üçüncü playoff serisini elde etti.