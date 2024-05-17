Joe Worrall'a İngiltere'den sürpriz talip!

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sezon sonu ayrılıklar da yaşanacak.
Teamtalk'ta yer alan habere göre; Nottingham Forest'tan kiralanan Joe Worrall'a talip çıktı.
KÜME DÜŞEN TAKIM LİSTEYE ALDI
Premier Lig'de küme düşen Sheffield United, siyah beyazlı takımın kiralık yıldızını listesine dahil etti.
Sheffield, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde İngiliz oyuncu için Nottingham Forest'ın kapısını çalacak.
BEŞİKTAŞ OPSİYONU KULLANMAYACAK
Süper Lig'de istediği performansı sahaya yansıtamayan İngiliz oyuncunun sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor.
Siyah beyazlı formayı toplamda 17 kez terleten Worrall, 1 kez gol sevinci yaşadı.